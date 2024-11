Ativistas do Greenpeace embarcam em petroleiro na Coreia do Sul para protestar contra poluição plástica

Ativistas do Greenpeace embarcaram em um navio petroleiro com bandeira panamenha na costa da Coreia do Sul neste sábado (30) para chamar a atenção às negociações do tratado mundial contra a poluição plástica que estão ocorrendo no país.

Cerca de 200 países estão reunidos na cidade sul-coreana de Busan para finalizar um tratado, mas, a apenas um dia do prazo final das negociações, há poucos sinais de um acordo.

"Os ativistas embarcaram pacificamente no petroleiro e não tiveram nenhuma reação da tripulação", disse a porta-voz do Greenpeace, Angelica Pago.