Aviação comercial, cada vez mais vulnerável a turbulências geopolíticas

O corredor aéreo do Mar Vermelho também apresenta riscos, ao passar entre Sudão e Iêmen, ambos mergulhados em guerras civis.

Por outro lado, as linhas aéreas de países como China e Turquia, isentas das represálias russas às sanções, não enfrentam as mesmas restrições e, inclusive, seguiram sobrevoando o Irã após os ataques com mísseis contra Israel no início de outubro.

Isto agrava a desvantagem competitiva para as companhias de países ocidentais.

A derrubada por um míssil terra-ar do voo MH17 de Malaysia Airlines sobre a Ucrânia em 2014, que deixou 298 mortos, estabeleceu um "ponto de inflexão global", explica uma alta funcionária da Direção Geral de Aviação Civil da França, que falou sob condição de anonimato.

Foi necessário "fornecer melhor informação às linhas aéreas para evitar que sobrevoem países onde pode haver riscos", destaca.

As restrições podem ser totais, parciais ou depender da altitude. A administração busca manter "uma posição equilibrada" diante das demandas das companhias aéreas, embora reconheça que "o trabalho se complica cada vez mais devido à multiplicação dos conflitos".