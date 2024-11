Lula recebe ministros da Defesa e Forças Armadas em reunião fora da agenda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está reunido neste momento com o Ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e com comandantes das Forças Armadas no Palácio do Alvorada, em Brasília.

O que aconteceu

Ajuste fiscal na pauta. A reunião, fora da agenda oficial do presidente, acontece em meio a discussões sobre a idade mínima para que militares passem para a reserva. Ela acontece também dias depois de a Polícia Federal tirar o sigilo das investigações sobre a tentativa de golpe de Estado que atingiu generais que estiveram no comando da Defesa e da Marinha no governo de Jair Bolsonaro.

Encontro tem alto comando. A reunião foi noticiada pela CNN Brasil e confirmada pelo UOL. Além de Múcio, o encontro reúne os generais Tomás Paiva, do Exército, o brigadeiro Marcelo Damasceno (Força Aérea Brasileira) e o almirante Marcos Olsen (Marinha).