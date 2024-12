City se apega a um 'reset' urgente para salvar temporada

Com Pep Guardiola exaltando seu legado com seis dedos em riste para a torcida do Liverpool - um para cada título da Premier League - em sua derrota por 2 a 0 em Anfield, no domingo, o Manchester City chega à 14ª rodada precisando de um "reset" urgente.

Este triunfo deixa o líder Liverpool com 11 pontos de vantagem sobre o atual campeão, que caiu para a quinta colocação.

À frente dos azuis de Manchester estão Arsenal e Chelsea, a seis pontos do Liverpool, e Brighton (4º), com a mesma pontuação. Em suas últimas sete partidas contando todas as competições, o City soma seis derrotas e um empate.