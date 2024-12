Diretora da ONU para o Meio Ambiente defende resultado das negociações sobre o plástico

Delegados de quase 200 países passaram uma semana em Busan, na Coreia do Sul, tentando negociar o primeiro tratado mundial para frear a poluição com plástico.

Mais de 90% do plástico do mundo não é reciclado e, a cada ano, milhões de toneladas de resíduos plásticos são despejados no meio ambiente.

Os negociadores reconheceram seu fracasso na madrugada desta segunda-feira e afirmaram que não conseguiram superar as grandes diferenças sobre as metas do tratado.

Dezenas de países "altamente ambiciosos" buscaram um acordo com metas para limitar a nova produção de plástico e proibir determinados produtos químicos e plásticos de uso único.

Mas estas nações enfrentaram a forte rejeição de uma minoria de países produtores de petróleo, liderados por Arábia Saudita, Rússia e Irã, que insistem que o texto aborde apenas a reciclagem, a gestão dos resíduos e design de produtos.

A divergência impediu avanços nas quatro rodadas de diálogo anteriores a Busan, o que gerou um rascunho de acordo de mais de 70 páginas repleto de linguagem contraditória.