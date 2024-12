Tumulto em partida de futebol na Guiné deixa 56 mortos

Ao menos 56 pessoas morreram no domingo (1) em N'Zérékoré, sudeste da Guiné, em um "tumulto" registrado após os protestos de torcedores contra as decisões do árbitro em uma partida de futebol, informou o governo nesta segunda-feira.

"As manifestações de descontentamento contra as decisões do árbitro incluíram lançamentos de pedras por parte de torcedores, o que provocou tumultos fatais", afirmou o governo em um comunicado divulgado pela televisão estatal.

"Os hospitais estabeleceram um balanço provisório de 56 mortos", completa a nota.