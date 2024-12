Camisa do Botafogo, dança ao som de Magal: como foi o casamento de Dino

O casamento do ministro do STF Flávio Dino aconteceu no último sábado (30) em Raposa, próximo à capital São Luis (MA), e teve festa pelo título do Botafogo, apresentação do presidente da corte e dança dos noivos ao som de Sidney Magal.

O que aconteceu

Dino subiu ao altar com Daniela Lima. Eles estão juntos desde 2011 e têm filhos.

O casal recebeu convidados importantes. O ministro deixou uma área da festa reservada para seus colegas do STF — Dias Toffoli, Luís Roberto Barroso, atual presidente da corte, Alexandre de Moraes e Edson Fachin compareceram.