Ofensiva jihadista e rebelde avança em direção ao centro da Síria; enclaves curdos estão sitiados

O enclave, localizado a 20 quilômetros da Turquia, já estava na mira do Exército de Ancara, que ameaçava ocupá-lo. Na manhã desta segunda-feira, as forças curdas anunciaram que estavam se mobilizando para retirar civis curdos que vivem na região.

"Estamos nos coordenando ativamente com a Síria para garantir a segurança de nosso povo e facilitar sua transferência segura da região de Tell-Rifaat para nossas áreas seguras no norte do país", disse Mazloum Abdi, chefe das Forças Democráticas da Síria (SDF).

"Temo pela minha família"

O correspondente da RFI no Curdistão iraquiano, Lucas Lazo, conversou com Shiler, líder de uma ONG local. Ele teme pelo destino de sua família.

"Os grupos de oposição apoiados pela Turquia atacaram áreas curdas que abrigam milhares de pessoas deslocadas da cidade de Afrin, território já ocupado pela Turquia e seus aliados islâmicos na região", contou.

Segundo ele, os ataques foram violentos em Tell-Rifaat. "Todo mundo está na região, incluindo meus pais, minha família, meu irmão. As pessoas estão presas e indefesas, sem qualquer proteção. As crianças estão com medo. Centenas de pessoas estão esperando em seus carros, prontas para fugir", relata.