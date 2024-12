Justiça do Vietnã confirma pena de morte para magnata do setor imobiliário

Um tribunal do Vietnã confirmou nesta terça-feira (3) em um julgamento de apelação a pena de morte contra uma empresária do setor imobiliário por seu papel no maior escândalo financeiro já registrado no país do sudeste asiático.

O tribunal da Cidade de Ho Chi Minh determinou que não havia "nenhuma razão" para comutar a sentença proferida em primeira instância contra a empresária Truong My Lan, considerada responsável por uma fraude de 27 bilhões de dólares (163 bilhões de reais)

Lan, de 68 anos, foi condenada à morte em abril por uma fraude contra o Saigon Commercial Bank (SCB) - que segundo os promotores ela controlava.