Tiro nas costas, criança morta, jogado de ponte: PM escala violência em SP

Na zona norte da capital paulista, um PM foi filmado dando socos e chutes em um motociclista. A gravação mostrou ainda a mulher que estava na garupa sendo puxada por um policial. Antes das agressões, o motociclista havia colidido e derrubado a moto de um policial enquanto tentava escapar. Questionada, a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo) não informou se os agentes foram identificados ou afastados.

Também neste domingo, outra perseguição da Rocam terminou com um jovem sendo jogado de uma ponte na zona norte de São Paulo. A informação foi omitida no registro policial feito pelos agentes envolvidos no caso, segundo apurou o UOL. A vítima, que escapou da abordagem policial ao conduzir uma moto sem placa, sofreu ferimentos leves. A SSP-SP afastou 13 policiais envolvidos na ocorrência.

Vídeo gravou PM de folga matando jovem negro com tiro pelas costas. Gabriel Renan da Silva Soares foi assassinado por Vinicius de Lima Britto no dia 3 de novembro no Jardim Prudência, zona sul de São Paulo. O policial militar foi afastado da corporação. A Polícia Civil investiga o caso.

Não houve abordagem ou voz de prisão, simplesmente oito tiros em legítima defesa do racismo e do capital dos grandes conglomerados de exploradores. Não será mais um número estatístico.

Rapper Eduardo Taddeo, tio da vítima