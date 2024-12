Oposição da Coreia do Sul apresenta moção de censura para destituir o presidente

Para justificar a lei marcial, a primeira desde a instauração de um regime democrático no país em 1987, Yoon afirmou em um discurso solene na televisão que era necessário "salvaguardar uma Coreia do Sul liberal das ameaças representadas pelas forças comunistas da Coreia do Norte".

Também disse que era necessária para "eliminar os elementos antiestatais que roubam a liberdade e a felicidade do povo".

O presidente não apresentou detalhes sobre as ameaças de Pyongyang, mas seu país segue tecnicamente em guerra com a Coreia do Norte, que dispõe de arsenal nuclear.

Ao falar sobre a oposição, com a qual mantém uma disputa sobre o orçamento do próximo ano, ele disse que são "forças antiestatais que tentam derrubar o regime".

Enquanto durou, a imposição da lei marcial provocou a mobilização dos militares, a proibição de todas as atividades políticas e colocou a imprensa sob controle governamental.

O governo dos Estados Unidos, que mantém 28.500 soldados na Coreia do Sul para enfrentar a ameaça da Coreia do Norte, felicitou a decisão de Yoon de desistir da lei marcial.