ONU pede US$ 47 bilhões de ajuda humanitária para enfrentar um 'mundo em chamas'

"Não se trata apenas de vários conflitos ao mesmo tempo, e sim que duram mais tempo, 10 anos em média", disse Fletcher.

"Quanto mais duram as crises, mais sombrias são as perspectivas. A expectativa de vida diminui, as taxas de vacinação desabam, a educação sofre, a mortalidade materna dispara e o fantasma da fome se intensifica", concluiu.

apo/vog/cco/mab/mb/fp

© Agence France-Presse