Nasdaq e S&P 500 quebram recordes em meio à expectativa de corte de juros

Os investidores receberam com otimismo o relatório JOLTS do Departamento de Trabalho dos EUA, que revelou um aumento na oferta de empregos em outubro acima das expectativas dos economistas.

Também mostrou um crescimento nas renúncias, dado muitas vezes interpretado como um sinal de confiança dos americanos na economia do país.

No entanto, as novas ofertas de emprego caíram para o nível mais baixo em quatro anos. As contratações também diminuíram em relação ao mês anterior e ficaram bem abaixo dos níveis do mesmo mês em 2023.

"O mercado de trabalho se aproxima de uma normalização após vários anos de tensão", comentou Jeffrey Roach, da LPL Financial.

Para Roach, esses dados devem levar o Fed a reduzir novamente sua taxa de juros na reunião marcada para 17 e 18 de dezembro. Os investidores estimam em 72% a probabilidade de um corte na taxa este mês.

Entre as ações de destaque do dia, brilharam as empresas de tecnologia, como a Apple (+1,28%), de novo a maior capitalização em bolsa do mundo e em níveis recordes.