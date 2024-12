Presidente da Coreia do Sul recua e revoga lei marcial após rejeição do Parlamento

A Constituição da Coreia do Sul determina que a lei marcial deve ser suspensa se a maioria do Parlamento solicitar.

- Alívio nos Estados Unidos -

A decisão de Yoon, que enfrenta uma taxa de aprovação de apenas 19% devido à sua gestão econômica e controvérsias relacionadas à esposa, surpreendeu até mesmo os Estados Unidos, seu principal aliado.

A Casa Branca afirmou que não foi informada "com antecedência" das intenções do presidente sul-coreano, mesmo tendo cerca de 28.500 soldados americanos estacionados no país para lidar com a Coreia do Norte e seu programa armamentista.

"Saudamos o anúncio do presidente Yoon de rescindir a ordem com a qual decretou a lei marcial de emergência, de acordo com a Constituição", reagiu o secretário de Estado americano, Antony Blinken. "Esperamos que as desavenças sejam resolvidas de maneira pacífica", acrescentou.

A crise impactou os mercados. A bolsa de Seul abriu com perdas de 2% e a moeda sul-coreana, o won, caiu ao nível mais baixo em relação ao dólares em dois anos.