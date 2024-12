CEO de gigante da área da saúde é assassinado a tiros em Nova York

As imediações do hotel foram fechadas pela polícia de Nova York (NYPD).

Segundo o New York Times e a emissora CNBC, que citam fontes anônimas, Thompson pode ter sido alvo de um ataque planejado, perpetrado com uma arma com silenciador. O suspeito fugiu de bicicleta, de acordo com as informações.

Em uma entrevista à AFP, um porta-voz da polícia apenas confirmou os disparos contra uma pessoa neste bairro comercial da capital financeira dos Estados Unidos.

Segundo a Pix 11, o UnitedHealth Group mantinha uma conferência com investidores em um hotel de Manhattan. A reunião foi interrompida pelo presidente do grupo, Andrew Witty, que falou sobre uma "situação (...) muito grave".

Thompson fazia parte do UnitedHealth Group há 20 anos e dirigia sua filial de saúde, UnitedHealthcare, desde 2021.

O UnitedHealth Group tem 440.000 funcionários e faturou 100,8 bilhões de dólares (R$ 612 bilhões) no terceiro trimestre de 2024.