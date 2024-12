Dados básicos do novo Mundial de Clubes da Fifa

Em 2000, a Fifa lançou seu Mundial de Clubes, torneio com oito equipes disputado no Brasil e conquistado pelo Corinthians no Maracanã.

Nas últimas edições foi usado um formato com sete times que em 2025 será ampliado para 32, sendo o maior torneio mundial de clubes na história do futebol.

. Participantes

Entre os 32 participantes estão 12 equipes da Europa, seis da América do Sul, quatro da África, quatro da Ásia e quatro da Concacaf (América do Norte, América Central e Caribe).

A Oceania terá um representante e os Estados Unidos, como país anfitrião, tem um convidado, o Inter Miami do astro Lionel Messi.

Clubes: