Deputados derrubam premiê da França em união de esquerda e extrema direita

Quem é Michel Barnier

Barnier foi nomeado pelo presidente Emmanuel Macron como primeiro-ministro em nome da "estabilidade". Com 73 anos, ele foi o premiê mais velho da história da Quinta República, iniciada em 1958. Barnier substituiu o mais jovem, Gabriel Attal, de 35 anos, que chegou a pedir demissão após as eleições legislativas de julho.

Filiado ao Les Républicains (LR), foi ministro em diversas ocasiões. A longa carreira política de Michel Barnier começou em 1973. Além de deputado e senador, foi ministro do Meio Ambiente entre 1993 e 1995, das Relações Europeias (1995-1997), das Relações Exteriores (2004-2005) e da Agricultura (2007-2009), participando de três presidências: François Mitterrand, Jacques Chirac e Nicolas Sarkozy. Além disso, atuou como comissário de Políticas Regionais (1999-2004) e Mercado Interno (2010-2014) da União Europeia.

Liderou a delegação da União Europeia nas negociações do Brexit. Em 2017, em entrevista a veículos europeus, Barnier disse lamentar "profundamente" a decisão do Reino Unido de deixar a UE, reforçando que o Brexit teria consequências humanas, sociais, financeiras, técnicas e judiciais. "Sempre defendi que ninguém subestimasse essas consequências", afirmou. O processo, que demorou três anos para sair do papel, hoje é apontado como um dos principais responsáveis pela crise econômica no Reino Unido.

Deu guinada à direita em 2021, quando disputou as primárias do LR. Ele queria concorrer à presidência nas eleições de 2022 — posteriormente vencidas por Macron —, mas não conseguiu apoio suficiente de seu partido. Na época, Barnier causou espanto ao prometer um referendo para recuperar a "liberdade de manobra" na política migratória, argumento comparado aos usados pelos apoiadores do Brexit.

Admirador de Charles de Gaulle, se define como "patriota e europeu". A visão de Barnier sobre o projeto europeu passa pela defesa da soberania nacional, e não pela união maior entre os países.