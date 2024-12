Bolsonaro agradece Milei por recepção a apoiadores condenados pelo 8/1

"Tudo o que eu fiz no final de 2022 foi pressionar a justiça eleitoral para que observasse certas incongruências", afirmou.

Além de Bolsonaro e Milei, a Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC) tem como referências outros políticos como Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos.

Em meio a gritos de "liberdade, liberdade", foram aclamados em seus discursos Lara Trump, copresidente do Comitê Nacional Republicano e esposa de Eric Trump, filho do futuro presidente americano, e Santiago Abascal, líder do partido conservador espanhol Vox.

O estrategista de extrema direita Steve Bannon também enviou um vídeo: "Agora o destino da América do Sul está nas mãos de Milei e dos patriotas da Argentina", disse.

Além do encerramento com Milei, a CEO da CPAC, Soledad Cedro, adiantou na semana passada à emissora local Radio Con Vos que Trump "estará presente" na conferência de alguma forma, embora não fisicamente.

Na terça-feira, Milei participou de um jantar de gala junto aos participantes da conferência e organizadores da cúpula. O presidente argentino também será o responsável pelo discurso de encerramento.