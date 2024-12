OCDE faz alerta sobre protecionismo antes do retorno de Trump ao poder

"Maior protecionismo, especialmente das maiores economias, é outro grande risco", afirma a organização em seu relatório de perspectivas econômicas mundiais.

Trump ameaçou durante a campanha aplicar tarifas de pelo menos 10% sobre todas as importações. E, após vencer a eleição, prometeu aplicar tarifas de 25% às importações do Canadá e do México.

"A intensificação das medidas comerciais restritivas pode aumentar os custos e os preços, desestimular o investimento, enfraquecer a inovação e, em última instância, reduzir o crescimento", alerta a OCDE.

Em seu primeiro mandato, entre 2017 e 2021, Trump impôs tarifas sobre determinados produtos da China e de outros parceiros comerciais, mas em uma escala menor do que prometeu fazer em seu retorno ao poder.

Um estudo recente da consultoria Roland Berger calculou em mais de 2,1 trilhões de dólares (12,6 trilhões de reais) até 2029 o custo das medidas americanas e das prováveis contramedidas da China e da UE.

O secretário-geral da OCDE, Mathias Cormann, afirmou em uma entrevista coletiva que a instituição não levou em consideração os anúncios de campanha de Trump em suas projeções, exceto para a hipótese da prorrogação da redução de impostos aplicada em seu mandato anterior, que terminará em breve.