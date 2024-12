Sobreviveu? Quem era? O que se sabe sobre jovem jogado de ponte

Declarações polêmicas do policial foram gravadas em áudio. Um dos policiais envolvidos afirmou em áudio gravado pelo Metrópoles que tentou "acertar o moleque de azul" durante a perseguição. Em outro trecho, ele mencionou que "teria descido para dar um tiro", mas o restante da fala foi abafado pelo barulho da rua, dificultando a interpretação completa.

[...] Alinhadinho ali na base 1 [sic]. Aí vem uma motinho [sic] e de um lado o moleque sai correndo. Aí eu saio de dentro da viatura e tento acertar ele. Não acertei. Desembarquei. Isso quando eu subo, aí é justamente o moleque de azul, eu vi que ele chegou ali em cima [inaudível]. Eu teria descido para dar um tiro [inaudível]. Aí eu pensei muito naquilo [inaudível].

PM narra ação violenta contra jovem

Pai da vítima se pronuncia. Antônio Donizete do Amaral, pai de Marcelo, classificou como inadmissível a atitude do policial. Em entrevista à TV Globo, ele destacou que o filho é trabalhador, nunca se envolveu em atos ilícitos e agora está traumatizado com o ocorrido. "A PM está aí para proteger a população, não para fazer o que fez com meu filho", desabafou.

Caso anterior

PM já esteve envolvido em caso de morte anterior. O soldado Luan Felipe Alves Pereira, suspeito de arremessar Marcelo Amaral da ponte, esteve envolvido em outro episódio polêmico. Em março do ano passado, ele matou um motociclista com 12 tiros durante uma perseguição em Diadema. Segundo o PM, a vítima teria atirado contra ele antes de ser alvejada. O caso foi arquivado após o Ministério Público considerá-lo como ação em legítima defesa.

Cumprimento do dever. O promotor João Otávio Bernardes Ricupero decidiu arquivar o caso da morte anterior atribuída a Luan Felipe, e a decisão foi homologada em janeiro deste ano pelo juiz José Pedro Rebello Giannini, da Vara do Júri de Diadema. A alegação foi de que o PM agiu no cumprimento do dever.