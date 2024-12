Costa da Califórnia tem alerta de tsunami após tremor de magnitude 7

Um terremoto de magnitude 7 sacudiu, nesta quinta-feira (5), a costa do norte da Califórnia, ativando um alerta de tsunami, informou o serviço sismológico dos Estados Unidos.

O epicentro do forte tremor foi registrado a uma profundidade de apenas 10 km, cerca de 100 km a oeste-sudoeste da cidade de Ferndale, detalhou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

Devido às características do sismo, "é possível que ocorram tsunamis perigosos na costa situada a menos de 300 km do epicentro do tremor", acrescentou o Centro de Alerta de Tsunamis do Serviço Meteorológico Nacional em Honolulu, no Havaí.