Soprano Pretty Yende e pianista Lang Lang querem que seu concerto em Notre-Dame seja momento de 'unidade'

Ela também aprecia a oportunidade de "dar sua voz a este momento" e de "fazer parte de algo que é realmente um milagre", após os esforços combinados de tantas pessoas que "colocaram seus corações e mãos na renovação desta casa de Deus".

Conhecida por seu timbre luminoso no repertório do bel canto, a cantora de 39 anos relembra o incêndio com dor, pois estava ensaiando em Paris naquela noite. "Meu coração literalmente sangrou", diz ela.

Pretty Yende espera que esse evento seja um momento de união, de "paz e unidade", "especialmente com todas as guerras que estão ocorrendo no mundo hoje".

"Embora a situação seja difícil, como uma comunidade humana, podemos nos unir e, com sorte, tornar o mundo um lugar melhor", diz ela.

