Bayern recupera vantagem sobre o Eintracht na liderança da Bundesliga

O Bayern de Munique venceu o Heidenheim por 4 a 2 neste sábado (7) e recuperou a vantagem de seis pontos na liderança da Bundesliga sobre o Eintracht Frankfurt (2º), que não passou de um empate em 2 a 2 com o Augsburg.

Com esta décima vitória em 13 rodadas, o time bávaro soma 33 pontos, contra 27 do Eintracht. Por sua vez, o Bayer Leverkusen (3º), atual campeão, chegou aos 26 pontos com a vitória por 2 a 1 sobre o St. Pauli.

Debaixo de chuva no início da partida na Allianz Arena, o zagueiro francês Dayot Upamecano abriu o placar para o Bayern aos 18 minutos, mas o Heidenheim empatou depois do intervalo com Mathias Honsak (50').