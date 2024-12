Mohammed al Bashir, de dirigente de reduto rebelde a primeiro chefe de governo na Síria pós-Assad

- "Desafios imensos" -

No entanto, assumir o controle de uma região rebelde com cinco milhões de pessoas é uma tarefa bem diferente de liderar um país inteiro, marcado por profundas divisões.

Além das diferenças internas dentro da aliança rebelde, outros grupos buscam se impor.

Bashir apareceu pela primeira vez na segunda-feira fora do reduto rebelde, com barba e vestido com terno e gravata.

O novo chefe de governo foi visto em um breve trecho de vídeo de uma entrevista entre o líder da coalizão rebelde, Abu Mohammed al Jolani, e o ex-primeiro-ministro Mohammed al Jalali, para coordenar a "transferência de poder".

Durante o encontro, Jolani destacou a experiência adquirida pelas autoridades locais na gestão da região de Idlib. No entanto, ele admitiu a necessidade de que o novo governo integre pessoas experientes da administração anterior.