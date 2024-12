Lille vence Sturm Graz (3-2) e fica perto das oitavas da Champions

Uma vitória nestas duas últimas partidas poderá fazer com que termine entre os oito primeiros clubes, que se classificam diretamente para as oitavas de final.

Mas antes de fazer os cálculos, os 'Dogues' precisavam vencer o modesto clube austríaco Sturm Graz (29º, três pontos) para não desperdiçar os pontos duramente conquistados contra Real Madrid (1-0), Atlético de Madrid (3-1), Juventus (1-1) e Bologna (2-1).

Apesar da desconfiança mostrada antes desta partida, o Lille tiveram dificuldades diante do Graz.

Mas começaram bem o jogo, cercando a grande área austríaca desde o início, a ponto de criarem várias oportunidades através de Rémy Cabella (5') e Jonathan David (30'), antes de abrirem o placar por meio de Osame Sahrawi.

O norueguês marcou com um disparo cruzado de pé esquerdo, apesar da presença de dois defensores, após um avançar cerca de trinta metros (37').

O holandês Mitchel Bakker fez o mesmo pouco antes do intervalo, num chute com a parte externa do pé esquerdo, depois de ter recuperado uma bola difícil (45'+2).