Trump pede que juiz rejeite processo por difamação

Advogados de Trump afirmaram que a Primeira Emenda da Constituição "protege o discurso do presidente eleito sobre matérias de interesse público".

Um advogado de Trump no Dhillon Law Group e um porta-voz de sua equipe de transição não estavam imediatamente disponíveis para comentar sobre o tema. Na segunda-feira, o presidente eleito afirmou que vai indicar o fundador do grupo, Harmeet Dhillon, como líder da divisão de direitos civis do Departamento de Justiça.

Shanin Specter, advogado dos Cinco do Central Park — Yusef Salaam, Raymond Santana, Kevin Richardson, Antron Brown e Korey Wise — afirmou esperar que os argumentos de Trump sejam descartados.

"Estamos ansiosos para recebermos ciência e procedermos com o julgamento", afirmou.