Mortalidade por malária retrocede ao nível anterior à pandemia de covid-19

A mortalidade causada pela malária retrocedeu aos níveis anteriores à pandemia de covid-19, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), que pede avanços mais rápidos na luta contra esta doença que causou 597 mil mortes em 2023.

Em um relatório publicado nesta quarta-feira, a OMS estimou o número de casos de malária no mundo em 263 milhões no ano passado. Isto representa cerca de 11 milhões de casos a mais do que em 2022, mas com praticamente o mesmo número de mortes.

Em relação à taxa de mortalidade, "voltamos aos números pré-pandemia", anunciou Arnaud Le Menach, do Programa Mundial de Luta contra a Malária da OMS, em uma entrevista coletiva.