Eleições de 2026 sem Lula e Bolsonaro?

Antes de seus atuais problemas de saúde, a percepção geral era de que Lula se preparava para se candidatar novamente, embora não tivesse feito um anúncio oficial.

Por sua vez, Bolsonaro, de 69 anos, enfrenta barreiras judiciais para tentar voltar à Presidência, perdida para Lula nas eleições de 2022.

O ex-capitão do Exército está inelegível por oito anos por ter questionado, sem provas, a confiabilidade do sistema de votação com as urnas eletrônicas.

Outro obstáculo pode surgir caso a Procuradoria o acuse formalmente de tentativa de golpe de Estado, após uma investigação da Polícia Federal apontar sua possível participação em um plano frustrado para se manter no poder após as eleições de 2022.

- "Não tem ninguém falando de sucessão" -

Impassível diante das acusações, que ele nega, Bolsonaro garante que será o candidato das forças conservadoras em 2026, apostando na anulação de sua inelegibilidade pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e na aprovação de uma anistia pelo Congresso.