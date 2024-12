Ciclone Chido deixa ao menos 14 mortos em arquipélago francês no Índico

O balanço de 14 mortos fornecido pelas autoridades é provisório, disse uma fonte de segurança à AFP.

Há pessoas em estado crítico e 246 gravemente feridas, disse o prefeito de Mamoudzou, capital de Mayotte, Ambdilwahedou Soumaila.

Ventos de extrema violência atingiram o arquipélago e provocaram a queda de postes, árvores e telhados, em um território onde um terço da população vive em casas precárias.

15.dez.2024 - Telhados arrancados de prédios residenciais depois que o ciclone Chido atingiu o território francês do Oceano Índico, Mayotte Imagem: KWEZI / AFP

Há temores de grandes problemas de abastecimento de água.

Mais de 15 mil casas ficaram sem eletricidade, segundo as autoridades francesas. As chamadas telefônicas, mesmo as de emergência, foram drasticamente limitadas.