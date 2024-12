Estudo sugere que anéis de Saturno sejam mais antigos do que se pensava

O modelo desenvolvido simula o impacto dos micrometeoritos nos fragmentos de gelo ou sílice dos anéis.

Neste cenário, a velocidade das partículas é tipicamente de 30 km/s, ou seja, mais de 100 mil km/h. A colisão gera energia suficiente para vaporizar tanto o micrometeorito quanto parte de seu alvo.

As nanopartículas resultantes do impacto não permanecem nos anéis, mas são expulsas pela ação do campo magnético do planeta e, em seguida, são capturadas na atmosfera ou lançadas ao espaço.

Este fenômeno permite proteger os anéis da contaminação por micrometeoritos e manter uma espécie de juventude eterna.

O problema segue sendo que, "por exemplo, não conhecemos a composição inicial dos anéis de Saturno" no momento de sua formação, assinala Gustavo Madeira.

"Partimos da suposição de que se trata de gelo, mas na verdade não sabemos", acrescenta.