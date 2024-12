Bournemouth arranca empate no fim contra West Ham (1-1) e é 6º na Premier League

O West Ham (14º, 19 pontos) foi o que mais sofreu neste duelo que começou insosso, mas que ficou animado no final. Os londrinos passaram sufoco em diversas ocasiões e foram salvos pelo goleiro Lukasz Fabianski.

O polonês, que mais uma vez jogou no lugar de Alphonse Aréola, fez várias defesas decisivas diante das tentativas de Dango Ouattara (45'), Evanilson (73') e Ryan Christie (81'), entre outras.

Mas foi a sua equipe quem abriu o placar na reta final, contando com uma dose de sorte: o VAR detectou um toque de mão de Tyler Adams num cruzamento de Aaron Wan-Bissaka, e o brasileiro Lucas Paquetá converteu o pênalti (87').

Mas o Bournemouth não se deixou abater e mais uma vez marcou no fim da partida e graças a um jogador reserva. Enes Ünal fez 1 a 1 numa bela cobrança de falta direta (90').

"Enes marcou um gol incrível. Ele é um especialista. Mas é apenas um ponto. Estou muito decepcionado com o pênalti", disse o técnico do Bournemouth, Andoni Iraola. "É uma jogada que analisamos em uma reunião antes da temporada. Eles (diretores de arbitragem) disseram que os jogadores não precisam defender com as mãos atrás das costas em uma posição não natural. Isso não afetou a direção do cruzamento. Não me importo com a explicação agora. Isso nos custou caro e estou muito decepcionado", lamentou.

Já o West Ham está há dois jogos sem derrota o que alivia um pouco a pressão sobre o técnico Julen Lopetegui.