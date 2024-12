Rebeca Andrade, a tenacidade que desafiou o reinado de Simone Biles

Ninguém então poderia imaginar que aquela menina franzina e inquieta se tornaria uma estrela internacional.

Ela chamou a atenção do mundo nos Jogos de Tóquio-2020, adiados para 2021 por conta da pandemia. Lá, Rebeca conquistou a medalha de ouro no salto e a prata no individual geral, um marco para a ginástica brasileira.

E também uma advertência para a hegemonia dos Estados Unidos, encarnada por Biles, que se retirou inesperadamente da competição devido a uma dificuldade para se orientar no ar durante as provas.

Três anos depois, em Paris-2024, a consagração definitiva, inclusive com Biles de volta e como favorita.

A americana conquistou o ouro por equipes, no individual geral e no salto. Mas a brasileira venceu a final do solo, uma vitória que a tornou protagonista de um momento icônico: Biles fazendo reverência no pódio.

"Rebeca é incrível, é uma rainha", disse Biles, que reconheceu que a vitória da brasileira "era o certo".