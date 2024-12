Vini Jr. brilha na conquista da 15ª Champions do Real Madrid

O título europeu também veio logo após a conquista do 36º troféu da Liga Espanhola.

O sucesso de Wembley serviu como forma de oferecer uma despedida dos sonhos ao alemão Toni Kroos, que ecerrou com chave de ouro sua passagem como jogador do Real Madrid, para o qual se transferiu em 2014, com uma sexta Liga dos Campeões.

Vini foi o protagonista da final contra o Dortmund, como havia acontecido em toda a temporada, e parecia estar na 'pole position' para conquistar a Bola de Ouro. Mas poucos meses depois e apesar de ser o favorito até quase o último momento, o brasileiro viu a premiação individual escapar de suas mãos e parar nas do espanhol Rodri Hernández, jogador do Manchester City.

No prêmio The Best, no entanto, o camisa 7 do Real Madrid foi eleito o melhor jogador do mundo na temporada pela Fifa, o que não acontecia para um brasileiro desde 2007, quando o meia Kaká foi o escolhido.

