Wall Street fecha no vermelho antes de decisão do Fed sobre taxas

A expectativa geral é de que o Fed reduza novamente as taxas de juros na quarta-feira.

As vendas no varejo nos Estados Unidos cresceram 0,7% em novembro em relação ao mês anterior, superando as previsões.

Analistas atribuíram o bom desempenho das vendas, em parte, à rápida resolução da disputa presidencial americana.

Entre as empresas, as ações da Pfizer subiram 4,8% após a companhia projetar lucros ligeiramente maiores para 2025 em comparação com 2024.

A plataforma de comércio eletrônico eBay avançou 0,9% ao anunciar que sua diretoria aprovou um adicional de 43 bilhões de dólares para recompra de ações.

