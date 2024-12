Artista francesa é responsável pelos novos vitrais da Notre Dame de Paris

Vários defensores do patrimônio histórico, que promoveram uma petição com quase 245.000 assinaturas até o momento, se opõem ao projeto, argumentando que os vitrais originais afetados não foram danificados no incêndio de abril de 2019.

Após cinco anos de trabalho, a catedral foi reconstruída e reaberta no início de dezembro.

