Com o dobro de mortes em 2 anos, Tarcísio exalta policiais: 'Excelentes'

É uma política de tolerância zero com desvio de conduta, não vamos permitir. E vamos, obviamente, capacitar, treinar, dar ferramenta e mexer em tecnologia para que a gente possa continuar reduzindo os indicadores e fazendo o estado de São Paulo cada vez mais seguro. O desvio de conduta não pode se confundir com a ação profissional de muitos profissionais que estão dando duro para a proteger a sociedade. Porque a função da polícia é proteger a sociedade e evitar o crime. E a polícia tem feito isso.

Governador Tarcísio de Freitas (Republicanos)

A fala acontece um dia depois de uma policial militar ter sido flagrada em vídeo dando chutes em um homem já rendido no chão, na madrugada da terça-feira (17), em Paraisópolis, na zona sul. No episódio, registrado em vídeo, a PM ainda diz: "Sai do carro! Eu vou matar todo mundo aí nessa porra!"

A corrupção é intolerável. Tanto na espera administrativa, com a expulsão do profissional, quanto também na esfera penal. Não [vamos] encobrir nada, não vamos passar pano em nada.

Sem citar números, governador diz que nunca se puniu tanto os agentes de segurança. "Se a gente pegar os números da Corregedoria, a gente vai ver que nunca se puniu tantos militares, tantos profissionais, tantos policiais, como a gente está punindo agora", falou.

O balanço ocorre em meio a uma crise na segurança, com vários episódios de violência policial, inclusive resultando em mortes, captadas em vídeo, e de envolvimento de agentes com o crime organizado. Há cerca de 20 dias, um policial militar foi flagrado atirando um homem de uma ponte, na zona sul de São Paulo. O caso gerou repercussão, deflagrou a crise e fez o governo reconhecer erros.

Dias depois, uma decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) obrigou o governo do estado a manter câmeras nas fardas da Polícia Militar. "Indispensável manter o modelo atual de gravação ininterrupta", disse o ministro Luís Roberto Barroso. Segundo ele, a filmagem sem interrupções é necessária "diante da ausência de demonstração da viabilidade técnica e operacional dos novos dispositivos e do significativo aumento da letalidade policial em 2024".