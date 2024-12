Convidar países da América Latina para o T-MEC criaria 'incentivos' ao desenvolvimento (especialista)

"Neste momento, não está em perigo iminente" e "temos pelo menos um ano para resolvê-lo".

A revisão do acordo está prevista para 2026 e "entre agora e então, muitas coisas acontecerão, incluindo as eleições no Canadá".

Será necessário abordar "o impacto do investimento chinês no México" e "questões energéticas".

Também "o tema da imigração", pois Trump tenta "usar o comércio e as tarifas como uma alavanca para incentivar outros países a tomar medidas para restringir a migração para os Estados Unidos".

Se "houver avanços" nesses temas, a revisão "poderia ser relativamente fácil".

P: Você acredita que outros países poderiam se juntar ao tratado?