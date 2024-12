"Eu não esperava por isso": na Síria, famílias voltam a Homs e encontram cidade devastada

A família Kassim, separada pela guerra por 10 anos, se reencontrou pela primeira vez em sua casa em Homs. Situada no centro do país, a cidade foi o ponto de partida da revolta que começou em 2011 contra o regime do presidente Bashar al-Assad

Amr, 62 anos, se emociona ao ver sua sobrinha Sara, que foi forçada a fugir de sua cidade natal. "Vocês eram tão pequenos", diz, emocionado. "Meu tio mudou, envelheceu", responde a jovem, hoje com 26 anos. "Perdemos muito tempo sem ver aqueles que amamos", lamenta.

Mas a alegria do reencontro é abalada pela falta de alguns familiares. "Tenho dois irmãos. Um deles foi preso em Seydnaya", continua Amr. "Ele ainda não foi encontrado, não consigo expressar o que sinto".

Sara gostaria de voltar para a casa de sua infância. Ela tinha 18 anos quando trocou Homs por Idlib com parte da família em 2017, quando as forças pró-Assad assumiram o controle da cidade, após um cerco de dois anos e combates violentos com os rebeldes.

Hoje, a jovem mal reconhece seu bairro, completamente devastado. Tudo o que resta de sua casa são paredes e escombros. Ao entrar na residência, ela é dominada pela emoção. "Era o meu quarto", mostra, com lágrimas nos olhos. "Dormi aqui com minha irmã e meu irmão. Está totalmente destruído", diz.

Reconstrução difícil

Um enorme buraco foi feito no meio da sala, que teve o piso arrancado. "Eu não esperava por isso", diz. "Sinto que tiraram a vida desta casa, roubaram minhas memórias", diz se referindo aos soldados de Bashar al-Assad, que lutaram contra os rebeldes e deixaram o bairro onde vivia a família totalmente devastado, como se tivesse sido atingido por um terremoto.