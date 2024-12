Espanyol e Valencia empatam (1-1); Villarreal segue sem vencer

Espanyol (18º) e Valencia (20º) empataram em 1 a 1 nesta quarta-feira (18) em Barcelona, resultado que não ajuda nenhum dos dois na luta para fugir do rebaixamento, em um jogo da 13ª rodada que havia sido adiado.

Este duelo e o Villarreal-Rayo Vallecano (12ª rodada), que também terminou nesta quarta-feira com um empate em 1 a 1, tiveram de ser postergados no início de novembro devido às graves inundações que o sudeste da Espanha sofreu no final de outubro, e que deixaram mais de 200 mortos.

Com o desenrolar do campeonato espanhol, o duelo adiado se tornou uma primeira 'final' pela permanência para 'pericos' e 'chés', mas no final tiveram de se contentar com a distribuição dos pontos.