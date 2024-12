Os Altos de Trump, uma colônia israelense no Golã, se prepara para expansão

"Estamos muito felizes que o governo compreenda a importância do Golã e a necessidade de investir, não apenas em segurança, mas também no crescimento da comunidade", disse Yaakov Selavan, vice-presidente do chamado Conselho Regional das Colinas de Golã.

"Somos a fronteira nordeste de Israel, não estamos aqui apenas pelas vistas", afirmou, explicando que o ataque de Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023 demonstrou "a necessidade de uma fronteira civil forte".

"Após a pior tragédia da história do moderno Estado de Israel, agora precisamos continuar construindo e reconstruir de forma melhor", garantiu Selavan, que vive em uma colônia vizinha chamada Yonatan.

Na região, vivem cerca de 30 mil judeus ao lado de 23 mil drusos, cuja presença é anterior à ocupação.

O plano de expansão prevê melhorar estradas e infraestruturas e criar três novas colônias, uma ao lado dos Altos de Trump e outra em um território disputado com o Líbano.

Os Altos de Trump tem atualmente cerca de 70 adultos e mais de 60 crianças menores de 13 anos, segundo Freimann. Apesar das tentativas do governo, até agora o crescimento da população tem sido lento.