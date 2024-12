Wall Street fecha em forte baixa após anúncio cauteloso do Fed

Wall Street reagiu muito mal à comunicação do banco central. Após dois dias de reunião de seu Comitê de Política Monetária (FOMC), além de anunciar os cortes esperados, o Fed diminuiu as projeções de novos cortes para 2025.

Anteriormente, esperava-se quatro reduções nas taxas básicas de juros em 2025, mas agora a previsão caiu para apenas dois.

A resposta do mercado foi imediata, com o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de dois anos subindo para 4,34%, em comparação aos 4,24% do fechamento de terça-feira.

- Mercado pego de surpresa -

"A magnitude dessa retração indica que o Fed pegou o mercado de surpresa", resumiu Sam Stovall, da CFRA. "Reduziram pela metade as previsões de cortes e deram a entender que teremos sorte se isso realmente acontecer", acrescentou.

O presidente do Fed, Jerome Powell, alertou: "É uma nova fase e seremos cautelosos sobre futuros cortes nas taxas".