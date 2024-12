Acidentes de ônibus deixam 52 mortos no Afeganistão

Um ônibus colidiu com um caminhão-tanque perto de Shahbaz, no centro de Gazni, e o outro colidiu com um caminhão no distrito leste de Andar, segundo Nisar.

Ele informou que equipes de resgate foram enviadas ao local e as vítimas foram transferidas para o hospital, com alguns feridos em condições "preocupantes".

Acidentes fatais são frequentes nas estradas no Afeganistão, que atravessam grandes cadeias de montanhas e estão em condições precárias após quatro décadas de guerra.

© Agence France-Presse