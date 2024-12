O desamparo dos sírios nas aldeias ocupadas por Israel

O mesmo acontece na vizinha Cidade Baath, assim chamada pelo nome do partido que governou a Síria por mais de 60 anos até a queda de Assad, após uma ofensiva-relâmpago de insurgentes islamistas no começo de dezembro.

A via principal da cidade foi muito danificada pela passagem de um comboio de tanques israelenses.

O mobiliário urbano virou um emaranhado de metais retorcidos que se espalham pela rodovia, misturados com galhos caídos.

"Vejam a destruição causada pelos tanques israelenses em nossas ruas e nos sinais de trânsito", comenta Arsan Arsan, um médico de 51 anos.

"As pessoas aqui estão revoltadas com a incursão israelense. Somos a favor da paz, mas com a condição de que Israel recue para a linha do armistício", acrescenta.

- Possível "presença prolongada" -

Em 8 de dezembro, Israel anunciou que suas tropas estavam cruzando a linha de armistício e ocupado a zona-tampão patrulhada pela ONU, que desde 1974 separa as forças israelenses e sírias nas estratégicas Colinas de Golã.