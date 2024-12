Guerrilha colombiana ELN anuncia trégua de Natal e fim de ano

A guerrilha ELN, que retomou em novembro as negociações de paz na Colômbia com o governo do presidente Gustavo Petro, anunciou neste domingo (22) um "cessar-fogo unilateral" para as festas de Natal e de fim de ano, segundo um comunicado divulgado pelo grupo e pelo Executivo.

A trégua "começará às 0H00 horas (2H00 de Brasília) de 23 de dezembro do presente ano e terminará às 0H00 de 3 de janeiro de 2025", afirmou o Exército de Libertação Nacional (ELN) no comunicado divulgado na rede social X.

A nota acrescenta que o cessar-fogo é um "gesto de paz com o povo colombiano" com proximidade das "festividades de Natal e fim de ano". Nos últimos anos, a guerrilha declarou tréguas semelhantes durante as celebrações.