Papa condena mais uma vez a 'crueldade' dos bombardeios israelenses em Gaza

No final de novembro, o papa denunciou "a prepotência do invasor" na Ucrânia, mas também na "Palestina", uma semana após a publicação de um livro no qual Francisco defendeu "investigar com atenção" se a situação em Gaza corresponde à "definição técnica" de genocídio.

Francisco já havia denunciado em setembro o uso "imoral" da força no Líbano e em Gaza.

A guerra de Gaza foi desencadeada pelo ataque sem precedentes do movimento islamista Hamas no sul de Israel em 7 de outubro de 2023.

No ataque, os combatentes islamistas mataram 1.208 pessoas, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais israelenses que incluem as mortes de alguns reféns capturados pelo Hamas.

Os combatentes também sequestraram 251 pessoas, 96 das quais permanecem em Gaza. Deste grupo, 34 teriam morrido, segundo o exército israelense.

A ofensiva de represália israelense matou mais de 45.250 pessoas em Gaza, segundo os dados do Ministério da Saúde do governo do Hamas, considerados confiáveis pela ONU.