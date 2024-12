EUA: influência de Elon Musk sobre Donald Trump começa a irritar, inclusive do lado republicano

Na terça-feira (17), democratas e republicanos acreditavam que não evitariam a paralisação orçamentária quando o presidente da Câmara de Representantes, o republicano Mike Johnson, anunciou que as duas partes tinham chegado a um consenso para aprovar um texto. Mas um simples post de Musk em sua rede social X, no qual escreveu "Matem o projeto de lei", estremeceu o Congresso.

O CEO da SpaceX e da Tesla criticava o texto, denunciando um nível de gastos que, segundo ele, levaria o país à "falência". Logo depois, a postagem contou com o apoio de Trump, que classificou o acordo como "ridículo e extraordinariamente oneroso". Uma oposição que fez com que os responsáveis pelo compromisso negociado por ambas as bancadas recomeçassem do zero. O episódio já dá uma ideia do que poderá ser a segunda presidência de Trump tendo Musk como conselheiro.

A influência do bilionário tem sido alvo de críticas dos democratas, que questionam como um cidadão não eleito pode exercer tanto poder. Alguns ironizam o fato de que Donald Trump seria reduzido ao papel de vassalo de Musk.

Até mesmo alguns republicanos, que se atreveram a desafiar as diretrizes do futuro presidente, declararam que estavam "trabalhando para o povo americano e não para Elon Musk". O chefe da Tesla é o homem mais rico do mundo e tem mais de 208 milhões de seguidores nas redes sociais.

Produtor de TV é nomeado enviado especial para o Reino Unido

A presença de Musk no governo é apenas uma, mas talvez a mais emblemática das escolhas surpreendentes de Trump para seu segundo mandato à frente da Casa Branca. O presidente eleito já nomeou Linda MacMahon, cuja principal experiência é ter sido executiva de eventos de luta livre, para o cargo de ministra da Educação, e Robert Kennedy Jr., adepto de teorias conspiratórias, como secretário de Saúde dos Estados Unidos.