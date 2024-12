Tumultos em distribuição de alimentos deixam mais de 30 mortos na Nigéria

Trinta e duas pessoas morreram em dois tumultos registrados durante a distribuição de alimentos no sábado (21) na Nigéria, anunciaram os serviços de emergência neste domingo (22), no momento em que o país enfrenta uma de suas piores crises econômicas, que provocou uma forte inflação.

O balanço inclui 22 mortos em Okija, no estado de Anambra (sul da Nigéria). As autoridades locais anunciaram no sábado que "várias pessoas" morreram no incidente.

"O comando da polícia, ao mesmo tempo que expressa condolências às famílias e amigos dos falecidos, deseja uma rápida recuperação dos feridos", declarou neste domingo Tochukwu Ikenga, porta-voz da polícia do estado de Anambra.