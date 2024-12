Real Madrid bate Sevilla e sobe para 2º no Campeonato Espanhol

Com a vitória, o Real Madrid fica a um ponto do líder Atlético de Madrid, que pulou para a ponta da tabela no sábado, depois da vitória por 2 a 1 sobre o Barcelona, agora terceiro.

Em um contra-ataque merengue que não representava perigo aos dez minutos, a bola chegou a Rodrygo, que passou para Mbappé bater firme e superar o goleiro Álvaro Fernández.

"Posso fazer muito mais. Sei que tenho muito mais futebol do que mostro. Mas, como disse, tenho melhorado nos últimos jogos", declarou o francês após a partida.

"Minha chegada mudou muitas coisas na equipe, mas a adaptação, como disse o treinador, acabou. Eu me sinto muito bem e dá para ver em campo que estou me entendendo melhor com os companheiros. Estamos todos jogando muito melhor", acrescentou.

Pouco depois, Valverde marcou outro golaço de fora da área e Rodrygo fez o terceiro, mas quando os torcedores ainda comemoravam o gol do brasileiro, Isaac Romero diminui para o Sevilla de cabeça.

No segundo tempo, outro golaço coletivo aumentou a diferença para o Real Madrid. Lucas Vázquez deixou a bola para Mbappé, que encaixou grande passe para Brahim Díaz fazer o quarto.