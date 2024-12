Centenas de cristãos protestam em Damasco contra queima de árvore de Natal

Várias manifestações foram realizadas nesta terça-feira (noite de segunda, 23, em Brasília) nos bairros cristãos de Damasco em protesto contra a queima de uma árvore de Natal em uma localidade do centro da Síria, informou um jornalista da AFP.

"Exigimos os direitos dos cristãos", repetiam em coro os manifestantes, enquanto marchavam pelas ruas de Damasco até a sede do Patrimônio Ortodoxo de Antioquia, a maior confissão cristã do país, no bairro de Bab Charqi.

Vindos espontaneamente de vários bairros, os manifestantes se reuniram para expressar seu descontentamento e temor duas semanas depois que uma coalizão armada liderada por islamistas derrubou o presidente Bashar al Assad.