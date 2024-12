O que esperar do Jubileu de 2025 da Igreja Católica

O Jubileu de 2025 é intitulado "Peregrinos da Esperança". Este lema reflete de perto como Francisco vê seu próprio papel, assim como o da Igreja, em um mundo cheio de crises e conflitos. Ele vem dizendo há anos que o mundo parece estar vivenciando uma Terceira Guerra Mundial, uma que é globalizada e afeta as pessoas mais pobres. Ele também criticou veementemente as exportações de armas e as guerras.

O Ano Santo não deve ser entendido apenas como uma tradição. Jörg Ernesti explica que "nem tudo o que associamos a ele hoje estava lá no início". A "Porta Santa", por exemplo, assim como o martelo para "abrir a porta" e o posterior "tijolamento da porta" no final do ano, foram adições que surgiram muitos séculos depois do ano 1300. Dessa vez, Francisco decidiu que simplesmente vai "empurrar a porta" para então passar por ela. A Porta Santa é o portal direito da Basílica de São Pedro, que está sempre fechada.

O Jubileu de 2025 também contará com algumas inovações. Uma delas é o primeiro mascote do Jubileu: Luce, um figura de peregrinação em estilo mangá criada para atrair principalmente os jovens, os quais o Vaticano espera que compareçam aos milhões em Roma no final de julho.

Em 6 de setembro, haverá uma peregrinação de membros da comunidade LGBTQ+ à Basílica de São Pedro, evento que aparecerá pela primeira vez no calendário oficial de peregrinações.

Autor: Christoph Strack